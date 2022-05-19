Прокурор попросив у суду про довічне ув’язнення для російського військового Шишимаріна

В Україні державне обвинувачення запросило для російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна довічний термін ув’язнення за вбивство беззбройного цивільного жителя, повідомляє видання «Грати».

За даними слідства, 28 лютого він вистрілив у 62-річного Олександра Шеліпова, який був без зброї.

Російський військовий на суді пояснив, чому він вистрілив у беззбройну людину. «Там був чоловік, він розмовляв телефоном. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою», – сказав він.

Відповідаючи на запитання судді про «внутрішнє ставлення» до вбитого, військовий сказав: «Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб мене відчепилися».

Процес відбувається у відкритому режимі у Солом’янському суді Києва. 19 травня виступила потерпіла у справі – вдова вбитого Катерина Шеліпова. Вона розповіла, що була того дня вдома (її чоловік загинув неподалік будинку) і чула постріли, а коли вийшла у двір і підійшла до хвіртки – побачила Шишимаріна з автоматом у машині.

Потерпіла сказала, що хотіла б для 21-річного російського військового довічного терміну. «Але якщо його поміняють на наших захисників «Азовсталі», я не буду проти», – додала жінка.

Вадим Шишімарін – командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області РФ. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного. Це перший судовий процес такого роду від початку масштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.