Прокурор попросив у суду про довічне ув’язнення для російського військового Шишимаріна

В Україні державне обвинувачення запросило для російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна довічний термін ув’язнення за вбивство беззбройного цивільного жителя, повідомляє видання «Грати».
За даними слідства, 28 лютого він вистрілив у 62-річного Олександра Шеліпова, який був без зброї.
Російський військовий на суді пояснив, чому він вистрілив у беззбройну людину. «Там був чоловік, він розмовляв телефоном. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою», – сказав він.
Відповідаючи на запитання судді про «внутрішнє ставлення» до вбитого, військовий сказав: «Я не хотів його вбивати. Я вистрілив, щоб мене відчепилися».
Процес відбувається у відкритому режимі у Солом’янському суді Києва. 19 травня виступила потерпіла у справі – вдова вбитого Катерина Шеліпова. Вона розповіла, що була того дня вдома (її чоловік загинув неподалік будинку) і чула постріли, а коли вийшла у двір і підійшла до хвіртки – побачила Шишимаріна з автоматом у машині.
Потерпіла сказала, що хотіла б для 21-річного російського військового довічного терміну. «Але якщо його поміняють на наших захисників «Азовсталі», я не буду проти», – додала жінка.
Вадим Шишімарін – командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області РФ. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного. Це перший судовий процес такого роду від початку масштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.Напередодні Шишимарін визнав свою провину і погодився давати свідчення у справі.
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