Вбивство цивільного на Сумщині: у Києві почали судити російського військового

У Солом'янському районному суді Києва відбулося перше засідання у справі російського військовослужбовця, якого звинувачують у вбивстві цивільного українця.



На суді йому гарантували послуги адвоката та перекладача з української мови на російську.



Він підтвердив свою приналежність до російських збройних сил, місце народження та місце реєстрації.



«Він розуміє, в чому його звинувачують. Пізніше він офіційно озвучить, чи визнає він свою провину», – сказав в коментарі Радіо Свобода адвокат підозрюваного Віктор Овсянніков.



Наступне засідання у справі заплановане на 18 травня.



За версією слідства, 21-річний командир 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя Сумської області.



Перед цим колону, у якій був Шишимарін, розбили Збройні сили України. Він з кількома співслужбовцями, аби покинути поле бою, обстріляв цивільну автівку та викрав її. Доїхав до смт Чупахівка на Сумщині, де і сталося вбивство мирного жителя. Той повертався додому на велосипеді і говорив по телефону, натомість російські військові відкрили вогонь.



За даними прокурорів, вбити цивільного Шишимаріну наказав співслужбовець, аби чоловік не повідомив про місце розташування російських військових. Після того Шишимаріна взяли у полон.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Російського військовослужбовця обвинувачують в умисному вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни.