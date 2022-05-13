На дорозі між двома селами на Київщині знайшли тіла 37 цивільних – Wall Street Journal

На дорозі протяжністю сім кілометрів між селами Мотижин і Ясногородка в Київській області знайшли тіла 37 людей – видання The Wall Street Journal із посиланням на українську поліцію повідомило, що цивільні жителі, які намагалися виїхати, загинули в результаті обстрілів протягом березня, коли в регіоні були присутні російські військові.

У сюжеті WSJ йдеться про те, що дві інші дороги, які ведуть від Мотижина (Макарівський район) на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох місцевих жителів. Тому вони спробували використати для евакуації дорогу, що веде на південний схід до Ясногородки (Фастівський район).

Журналісти вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили прилеглу до дороги територію. Вони дійшли висновку, що російські війська обстрілювали дорогу з мінометів – принаймні такий інцидент потрапив на відео 3 березня.

Крім понівечених цивільних автомобілів із білими пов’язками на дзеркалах та написом «Діти», на дорозі також були виявлені загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.

Російські війська займали деякі райони Київської області протягом місяця – з кінця лютого до кінця березня. За даними українських правоохоронних органів, за цей час у районі було вбито понад 1200 мирних жителів.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.