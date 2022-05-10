Після відвідин Бучі Анналена Бербок обіцяє повну підтримку Німеччини у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка сьогодні відвідала Бучу під Києвом, обіцяє повну підтримку Німеччини у розслідуванні воєнних злочинів РФ.

«Ми будемо збирати докази як міжнародне співтовариство. Я запевнила генерального прокурора України Ірину Венедіктову у повній підтримці Німеччини у розкритті воєнних злочинів: політично, фінансово та кадрово», – написала Бербок у твіттері.

За її словами, необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість.

«Це могла бути моя сім'я, мої сусіди. Свавілля приголомшливе. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має вірити, що він може вчиняти злочини без наслідків», – додала глава МЗС Німеччини.

Анналена Бербок здійснює неоголошений раніше візит до України. Як повідомляє DW, під час свого візиту Бербок планує відновити роботу посольства Німеччини в Києві, яке було закрите з середини лютого, а також має провести переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.