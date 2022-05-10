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Голова МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до України – ЗМІ

Анналена Бербок – перша представниця уряду Німеччини, що відвідує Київ після початку неспровокованого масштабного вторгнення Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснює неоголошений раніше візит до України, зокрема вона вже відвідала Бучу під Києвом. Кілька західних інформаційних агентств повідомили про цю поїздку 10 травня.

Бербок – перша представниця уряду Німеччини, що відвідує Київ після початку неспровокованого масштабного вторгнення Росії наприкінці лютого.

Як повідомляє DW, під час свого візиту Бербок планує відновити роботу посольства Німеччини в Києві, яке було закрите з середини лютого, а також має провести переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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