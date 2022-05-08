Президентка Бундестагу прибула до Києва

Президентка Бундестагу Німеччина Бербель Бас 8 травня прибула до Києва, повідомив керівник секретаріату німецького парламенту Енріко Брісса.

«Голова Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам’ять всіх жертв Другої світової війни і тиранії націонал-соціалістів і проведе політичні переговори», – написав Брісса в твітері.

Про те, що голова німецького парламенту планує приїхати в Київ і зустрітися, зокрема, зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком стало відомо 5 травня.

6 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що було б добре, щоби канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з візитом 9 травня.

За його словами, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра також запросили відвідати Україну. 5 травня Зеленський і Штайнмаєр провели телефонну розмову, яку обидві сторони назвали конструктивною. В офісі Штайнмаєра заявили, що «роздратування з минулого вирішені».