Лідери G7 обговорять із Зеленським допомогу Україні 8 травня

Лідери країн «Групи семи» проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським 8 травня, повідомляє Білий дім Сполучених Штатів 6 травня.

Речник Ради національної безпеки Білого дому повідомив, що розмова відбудеться дистанційно та концентруватиметься на останніх подіях в Україні, яка протистоїть російській агресії.

Лідери найбільших економік світу шукатимуть шляхів допомогти Києву та продемонструвати «незмінну єдність G7 у нашій колективній відповіді, в тому числі встановлення важкої ціни за війну Путіна».

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також братиме участь у переговорах G7, має виступити з телезверненням до німецького народу 8 травня, у день, коли Захід відзначає кінець Другої світової війни.

Прессекретарка уряду Німеччини повідомила, що віртуальні переговори «охоплюватимуть поточні питання, зокрема ситуацію в Україні. Президент України Зеленський візьме участь і розповість про поточну ситуацію в своїй країні».

До країн G7 входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Канада та Італія. Раніше це об’єднання було відоме як G8, але Росію з нього виключили після вторгнення в Україну в 2014 році.

Президент США Джо Байден 4 травня заявив, що планує обговорити можливі додаткові заходи для покарання Москви за продовження та посилення війни в Україні.

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«На цьому тижні я буду говорити з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи ні», – сказав він журналістам.

Вашингтон і багато його союзників надали Києву мільярди доларів економічної та військової допомоги, а також запровадили низку фінансових санкцій проти Москви після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Крім того, 4 травня Європейський Союз оприлюднив пропозицію заборонити імпорт російської нафти до кінця року, хоча цей план стикається з опозицією всередині блоку, зокрема з Угорщини, Словаччини та Чехії, через потенційну шкоду для власну економіку.