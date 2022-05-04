Віллу російського олігарха Фрідмана в Сен-Тропе, яку знайшли «Схеми», заморозили через санкції

Генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab у Сен-Тропе до переліку «заморожених» російських активів у Франції. Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили, що ця вілла на Лазуровому узбережжі, оформлена на компанію, належить родині російського олігарха Михайла Фрідмана, про що раніше не будо публічно відомо. Журналісти також виявили, що ця вілла здається в оренду і може приносити родині олігарха понад 180 тисяч євро щомісяця.

Рішення внести елітну нерухомість родини Фрідмана до списку «замороженого» майна генеральне казначейство Франції ухвалило 3 травня. Вілла, як виявили журналісти, записана на французьку фірму SNC COPAB. Згідно з документами, які є у розпорядженні «Схем», бенефіціарами компанії у рівних частках є доньки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина Фрідман, ще 1 відсоток залишається за колишньою дружиною олігарха Ольгою Айзіман.

Влада Франції «заморозила» віллу у зв’язку з санкціями проти Фрідмана, накладеними Європейським союзом.

Вілла на 580 метрів прямо біля берега моря у містечку Сен-Тропе має назву Copab. На території вілли також є басейн, сауна, хамам, джакузі та окремий майданчик для гелікоптера. Журналісти з’ясували, що цю нерухомість у олігарха здають в оренду. Вартість складає від 6 тисяч євро, але мінімум проживання – 3 доби. Влітку вартість оренди зростає до 16 тисяч, мінімум проживання – вже тиждень. Тобто вілла могла приносити щонайменше від 180 до 440 тисяч євро на місяць.

28 лютого 2022 року санкції були введені проти Михайла Фрідмана. Він став одним із перших олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС. В обґрунтуванні вказано: Фрідман має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. У тому числі його звинувачують у сприянні окупації Криму у 2014 році. Санкційні обмеження передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону в’їзду на територію ЄС.

На Ольгу Айзіман також були накладені санкції Європейського союзу, які були введені 8 квітня.

Крім вілли родини Михайла Фрідмана, до переліку «заморожених» активів внесли ще 61 об’єкт нерухомості, який належить підсанкційним особам. Імена власників «замороженої» нерухомості не розголошують.

У березні міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що влада країни заморозила активи росіян на 850 мільйонів євро через запроваджені Європейським союзом санкції.