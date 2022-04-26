Польща запровадила санкції проти Росії та Білорусі

Польща запровадила санкції проти 15 фізичних та 35 юридичних осіб із Росії та Білорусі у відповідь на військове вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.



Серед фізичних осіб у списку санкцій опинилися російських бізнесмен Олег Дерипаска, співвласник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман, засновник групи «Сафмар» Михайло Гуцерієв, голова «Роснєфті» Ігор Сєчін та інші. Їм заборонять в'їзд до країни.



Під санкційні обмеження потрапили російські підприємства, зокрема «Лабораторія Касперського», КамАЗ, дочірні підприємства НОВАТЕКу та «Газпрому».



З компаній, пов'язаних з Білоруссю, до списку включено BELOIL Polska, що належить «Білоруснафті» та БНК. Будуть заморожені її рахунки та активи, вона не зможе брати участь у держзакупівлях.



«Вчора я підписав рішення про санкції проти 50 російських олігархів і організацій, які ведуть реальний бізнес у Польщі. Наша мета – вдарити по російській економіці, щоб Росія не могла вести війну в Україні», – написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у твіттер.

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