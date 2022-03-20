Влада Франції заморозила активи росіян на 850 млн євро

У Франції заморозили активи росіян на 850 мільйонів євро через запроваджені Європейським союзом санкції. Про це заявив міністр економіки та фінансів країни Брюно Ле Мер, повідомляє RTL.

За його словами, після створення спеціальної групи французька влада заблокувала особисті рахунки росіян на 150 млн євро, об’єкти нерухомості на 539 млн євро (близько тридцяти об’єктів) та дві яхти на 150 млн євро.

Франція також заморозила близько 22 млрд євро російського Центробанку.

Брюно Ле Мер згадав арешт у портовому місті Ла-Сьота яхти Amore Vero, яка належить главі «Роснефти» Ігорю Сечіну. Це судно заарештували за спробу залишити територіальні води країни за умов запроваджених ЄС санкцій.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.