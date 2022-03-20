З Росії вийшли всі чотири найбільші у світі нафтосервісні компанії

Усі чотири міжнародні нафтосервісні компанії заявили про згортання роботи в Росії через її агресію проти України.

20 березня про зупинку проєктів в Росії заявила швейцарська компанія Weatherford International. Вона стала останньою компанією з «великої четвірки», яка заявила про припинення інвестицій і запровадження технологій в РФ. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

«Після введення санкцій 24 лютого ми призупинили постачання, а також будь-які нові інвестиції чи розгортання нових технологій в Росії», - заявив президент та СЕО компанії Гіріш Саліграм.

Weatherford працює в близько 75 країн світу.

19 березня американська компанія Baker Hughes, яка надає продукцію та послуги для буріння нафти, оцінки пластів, добудови, консалтингу з видобутку пластів, оголосила про припинення нових інвестицій у свої операції у Росії.

«Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця – разом з постраждалими та їхніми родинами», – сказав голова та генеральний директор Baker Hughes Лоренцо Сімонеллі.

Напередодні, 18 березня, американська компанія Halliburton 18 оголосила, що вона негайно згортає майбутні бізнеси в Росії, оскільки вона «виконує санкції, які забороняють транзакції та роботу, зокрема, з конкретними споживачами, що перебувають у державній власності Росії».

Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі, її клієнтами були «Газпром», «Газпром нафта», «Роснафта», «ЛУКОЙЛ» та інші.

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Також про згортання планів у РФ 18 березня повідомила міжнародна компанія Schlumberger, яка займається обслуговуванням нафтових родовищ.

«Ми вирішили негайно призупинити впровадження нових інвестицій та технологій для операцій у Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією та здійснюватимемо будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до чинних міжнародних законів та санкцій», – заявив голова компанії Олів'є Ле Пеш.

Schlumberger («Шлюмберже») – це технологічна компанія, яка співпрацює з клієнтами для доступу до енергії у більш ніж 120 країнах.

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За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, станом на ранок 14 березня 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. Ще 378 компаній обмежили роботу частково.

«Росія перетворилася на підсанкційного лідера та стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається увесь світ», – наголосив міністр 14 березня.

Того ж дня увечері країни-члени Європейського союзу узгодили четвертий пакет санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.

Французьке президентство в ЄС заявило, що частиною пакету буде скасування торговельного статусу Росії як «країни найбільшого сприяння». Цей крок може дати змогу ЄС забороняти або запроваджувати штрафні мита на російські товари і поставить Росію на один рівень із Північною Кореєю або Іраном.