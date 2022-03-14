Росія випередила Іран і Північну Корею за кількістю запроваджених щодо неї санкцій – Кулеба

Росія випередила Іран і Північну Корею за кількістю введених щодо неї санкцій. Про це заявив під час брифінгу 14 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«За 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила проти Росії вже 3612 обмежувальні заходи. Разом з обмеженнями, які вводилися з 2014 року, загальне число санкцій, запроваджених проти Росії, становить 6366. Росія перетворилася на підсанкційного лідера та стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається увесь світ», – наголосив міністр.

За його словами, станом на ранок 14 березня 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами.

Ще 378 компаній обмежили роботу частково. Але це та діяльність компаній, які надалі продовжують свою діяльність у Росії, не влаштовує українське МЗС.

«Ми цим незадоволені. Ми знаємо ці компанії, їхні маневри і трюки в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку і будемо їх дотискати», – повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр також додав, що внаслідок падіння російського рубля, спричиненого запровадженням світових санкцій, громадяни Росії незабаром будуть жити вдвічі бідніше, ніж українці.

«Путін думав, що все закінчиться швидко, і серйозні санкції просто не встигнуть запровадити, а ті, які запровадять, потім швидко скасують у новій реальності. Не так сталося, як гадалося», – наголосив очільник МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, Україна продовжує працювати над тим, щоб санкційний тиск світу на Росію не припинявся.

«Ми стоїмо на порозі нового – четвертого – раунду запровадження санкцій Європейського союзу проти фізичних і юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній (з особливим наголосом на компаніях російського військово-промислововго комплексу», – зазначив голова МЗС.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».