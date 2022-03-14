Австралія запровадила санкції проти 33 олігархів РФ

У Міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що уряд країни 14 березня оголосив нові санкції щодо 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх найближчих родичів.

«Оголошені сьогодні санкції посилюють прихильність Австралії до санкцій щодо тих людей, які накопичили величезний особистий статок і мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема через їхні зв’язки із президентом Росії Володимиром Путіним», – йдеться в повідомленні.

У списку підсанкційних опинилися Роман Абрамович, власник футбольного клубу «Челсі», Олексій Міллер, генеральний директор «Газпрому», Дмитро Лебедєв, голова правління «Россия», Сергій Чемезов, голова Ростеха, Микола Токарєв, генеральний директор «Транснефть», Ігор Шувалов, голова ВЕБ-банку та Кирило Дмитрієв, генеральний директор російського Фонду прямих інвестицій.

Влада Австралії зауважує, що приєдналася до партнерів у застосуванні жорстких санкцій. Зокрема за останні тижні щодо фізичних та юридичних осіб було запроваджено понад 460 санкцій. Йдеться про Центробанк Росії, збройні сили Росії, політичних та військових діячів, включаючи президента Володимира Путіна, його Раду безпеки, дезінформаторів, олігархів тощо.

«Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб покласти на Росію високу ціну за її дії. Уряд Австралії знову заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України», – йдеться в повідомленні.

З часу вторгнення РФ в Україну Захід активно вводить різного роду санкції проти Росії, передусім – економічні.