Єврокомісія презентувала четвертий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз запровадить четвертий пакет санкцій проти Росії через її нове вторгнення до України, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 11 березня.

Очільниця установи вказала на те, що загарбники порушують домовленості щодо гуманітарних коридорів, а Москва не виявляє готовності «всерйоз» долучатися до переговорів.

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«Три масштабні хвилі санкції, які ми ухвалили, так само як і їх розширення цього тижня, завдали дуже важкого удару по російській економіці. Рубль обвалився. Чимало ключових російських банків відключені від міжнародної банківської системи», – прокоментувала вона.

За заявою фон дер Ляйєн, нові санкції передбачають:

скасування статусу Росії як «найбільш привілейованої країни» для європейських ринків, припинення права Росії на членство у міжнародних фінансових установах, у тому числі Міжнародному валютному фонді та Світовому банку

подальший тиск на російські еліти, наближені до Володимира Путіна; очікується, що міністри фінансів, юстиції та внутрішніх справ країн «Групи семи» зустрінуться наступного тижня для координації роботи в цьому напрямку

блокування використання Росією криптовалюти для обходу санкцій

заборона експорту будь-яких елітних товарів із Євросоюзу до Росії

заборона імпорту заліза та сталі з Росії

«Нарешті, ми запропонуємо масштабну заборону на нові європейські інвестиції до російського енергетичного сектору. Тому що ми не можемо підгодовувати енергозалежність, яку хочемо залишити позаду. Ця заборона пошириться на всі інвестиції, передачу технологій, фінансові послуги тощо для дослідження родовищ та видобутку – і це матиме на великий вплив на Путіна», – заявила президента Єврокомісії.

Раніше 11 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.