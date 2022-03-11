Росія може посили «терористичні методи війни» – Генштаб ЗСУ

Станом на 18:00 11 березня існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів війни. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, за даними українського військового керівництва, Росія планує ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій для підриву довіри населення до представників влади на місцях, поширення дезінформації та захоплення місцевого населення у заручники.

«Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах», – заявляють у штабі.

Станом на 11 березня головними цілями Росії, за даними Генштабу, є Київ і Маріуполь. Окрім того російська армія намагається просунутися у напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

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Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України 11 березня о 21:00 Україну можуть також атакувати війска Білорусі.