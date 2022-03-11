Прокуратура розпочала розслідування ракетного обстрілу житлових кварталів Дніпра Росією

Західна окружна прокуратура Дніпра розпочала досудове розслідування за фактом цілеспрямованого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури міста. Про це йдеться у пресрелізі обласної прокуратури.

В результаті влучання трьох авіаційно керованих ракет пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, будівлі районної міграційної служби та райадміністрації.

Також снаряд пав поблизу дитячого садка. Будь-які військові об’єкти та тій території відсутні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством». Покарання – позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов сказав на брифінгу 11 березня, що місце вибуху розташоване за кілька метрів від пам’ятної стели дніпрянам, які полягли в Другій світовій війні.

Він також зазначив, що на місці знайшли уламки ракети, марковані Російською Федерацією.

Вибухова хвиля пошкодила вікна та двері будинку неподалік. Комунальники «зашивають» вікна й утеплюють будинок, поінформував Філатов.

Речниця повітряного командування «Схід» Ірина Баранова закликала дніпрян не знімати обстріли на фото та відео й не викладати в соцмережі, як це було 11 березня.

«Ще не припинилася сирена, а люди вже почали знімати наслідки обстрілу й виставляти у соцмережах із точними координатами. Цього не можна робити в жодному разі! Не давайте зайвої інформації ворогові», – закликала Баранова.

Аваіударів вночі проти 11 березня було завдано по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру. У Дніпрі одна людина загинула, одна поранена. За даними ДСНС, ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у будівлю взуттєвої фабрики.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».