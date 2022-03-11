Росія випустила по Україні вже понад 300 ракет – Залужний

Від 24 лютого Росія випустила по містах і селах України вже 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр», «Точка У», ракет класу «Х», повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

«Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу», – наголошує він.

Вранці 11 березня російська армія завдала ударів по Луцькому аеродрому, Івано-Франківському аеропорту, а також по Новокодацькому району Дніпра.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». У Кремлі також раніше заявляли, що не атакуватимуть цивільних.