Мер Івано-Франківська повідомив про вибухи в аеропорту

В Івано-Франківську вранці 11 березня були вибухи в аеропорту, повідомив мер Руслан Марцінків.

Він закликав жителів не поширювати фото і відео вибухів, зберігати спокій, а мешканців районів Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону «Городок» – «не виїжджати зараз із дому і не переміщуватися найближчим часом територією районів».

«Поки тримайтеся вдома задля вашої безпеки! Коли небезпека мине – повідомлю», – написав Марцінків у фейсбуці 11 березня.

За його словами, система оповіщення не спрацювала і відповідні служби зараз з’ясовують причину.

Раніше сьогодні міський голова Луцька повідомив про вибухи «в стороні аеродрому» і закликав жителів сховатися в укриття.

Про три авіаудари по Новокодацькому району міста вранці 11 березня повідомили також у Дніпрі. За даними обласного ДСНС, внаслідок цього одна людина загинула, одна – поранена.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».