Мер Луцька повідомив про вибухи неподалік аеродрому

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що вранці 11 березня у місті пролунали вибухи.

«Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття. Не публікуйте жодних фото, адрес і координат», – написав Поліщук у фейсбуці.

Наразі інформації від правоохоронців чи рятувальників з цього приводу немає.

Про вибухи в Луцьку повідомлялося у перший день вторгнення РФ в Україну.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.