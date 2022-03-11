ЗСУ за добу уразили 10 російських літаків – Повітряні сили

Українські військові уразили 10 одиниць повітряної техніки російських військ за останню добу, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

За повідомленням, серед уражених цілей: штурмовики Су-25 і Су-34.

«Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах», – додали у командуванні.

Крім того, за повідомленням, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, знищила дві «великі колони» техніки російських сил.

«За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, «Гради» та ін», – заявили у командуванні Повітряних сил.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.