Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні у 13,6 млрд доларів

Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільяра доларів отримав остаточне схвалення в Конгресі США. Сенат підтримав це рішення 68-ма голосами, 31 – висловилися проти.

«Ми пообіцяли українському народу, що вони не лишаться самі у своїй боротьбі проти Путіна», – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Палата представників схвалила законопроєкт у середу.

Гроші Україна та країни Східної Європи отримають, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців. Також кошти буде розподілено на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.

Тепер очікується лише підпис законопроєкта президентом Джо Байденом.

Раніше спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги США.