МВФ затвердив 1,4 млрд дол термінової допомоги для України

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку Україні у розмірі 1,4 мільярда доларів у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом’якшенні економічних наслідків війни.

«Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають у зв’язку з наслідками війни, що триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів», – йдеться в пресрелізі фонду.

RFI є інструментом підтримки, який надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних дій.

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко у фейсбуці подякував МВФ за допомогу.

«Сподіваємося на якнайшвидше завершення усіх процедур, пов’язаних із надходженням коштів», – зазначив він.

Крім того, МВФ повідомив, що українська влада припинила співпрацю з фондом у рамках програми Stand-by.

«Українська влада скасувала угоду stand-by, і влада висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення та зростання, коли це буде можливо», – йдеться в повідомленні.

Директорка-розпорядниця МФВ Крісталіна Георгієва зазначила, що «як тільки війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для зусиль з відновлення».

«Фонд висловлює глибоке співчуття українському народові в ці надзвичайно важкі часи і продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою», – зазначила Георгієва.

Про те, що МВФ обговорює екстрену допомогу Україні, стало відомо 1 березня, після того, як Київ подав фондові відповідний запит у зв’язку з вторгненням Росії.