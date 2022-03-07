Велика Британія виділить 100 мільйонів доларів на допомогу Україні

Велика Британія виділить додаткові 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра країни Боріса Джонсона 7 березня.

Згідно з повідомленням, кошти підуть на підтримку української економіки.

«Допомога Сполученого королівства вже досягає тих, кому потрібна найбільше, забезпечуючи товари першої необхідності та медичну допомогу. Хоча тільки Путін може припинити страждання в Україні, нове фінансування, виділене сьогодні, допомагатиме тим, хто опинився в дедалі гіршій гуманітарній ситуації», – йдеться в коментарі прем’єр-міністра Джонсона.

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Грант, наданий через Світовий банк, зможе використовуватися на виплати зарплат працівникам державного сектору, а також на соціальні виплати та пенсії.

Раніше, нагадують у пресслужбі, Лондон запропонував гарантувати фінансування від Багатостороннього банку розвитку на 500 мільйонів доларів, щоб розблокувати подальшу фінансову підтримку для української економіки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 6 березня закликав до переходу української економіки в режим воєнного стану.

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В Україні воєнний стан запроваджений 24 лютого після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку того дня президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».