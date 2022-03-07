Внаслідок нічних бомбардувань Харкова загинули щонайменше вісім людей – ДСНС

Внаслідок обстрілів та бомбардувань Харкова загинули щонайменше вісім людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 7 березня.

Рятувальники врятували з пожеж та з-під завалів близько 200 людей.

«Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється», – повідомляє відомство.

За даними ДСНС, російські війська за добу з 6 по 7 березня здійснювали обстріли та повітряні бомбардування в тому числі житлових об’єктів міста, а також сільських населених пунктів у області.

«О 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста», – повідомляють рятувальники.

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Загалом пожежники здійснили понад 60 виїздів, залучені понад 50 машин та близько 300 людей, крім того, піротехніки ДСНС знешкоджують артилерійські боєприпаси, які не розірвалися.

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази. Згодом російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.