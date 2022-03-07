На Донеччині внаслідок обстрілу санітарних автомобілів загинули двоє військових – прокуратура

Донецька спеціальна прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил відкрила кримінальне провадження через обстріл санітарних автомобілів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Провадження зареєстрували за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

«Окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Ще одного українського солдата поранено», – йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування здійснює Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Війна Росії проти України триває вже 12 день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.