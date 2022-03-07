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Внаслідок обстрілів у житлових кварталах Миколаєва тривають пожежі – ДСНС

Рятувальники та техніка аварійно-рятувального загну місцевого ДСНС залучені на ліквідацію пожеж, які спричинені обстрілами (фото ілюстраційне)

Рятувальники ліквідовують пожежі внаслідок обстрілів Миколаєва, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За повідомленням, обстріли почалися вранці 7 березня.

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«Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загну спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені на ліквідацію пожеж, які спричинені ворожими обстрілами», – йдеться в повідомленні.

Раніше, зокрема, «Суспільне.Миколаїв» повідомило про обстріл міста з систем залпового вогню близько 5 ранку.

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