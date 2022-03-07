Південна Корея зупинила транзакції з російським Центробанком

Південна Корея заявила 7 березня, що зупинить операції з центральним банком Росії, приєднавшись до рішення країн Заходу про додаткові санкції проти Москви через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє агенція Yonhap News.

Уряд Південної Кореї заявив, що оприлюднить деталі після консультацій із відповідними державними установами.

У рамках нових санкцій проти Москви США заборонили операції з центральним банком Росії, міністерством фінансів і суверенними фондами. Європейський союз також оголосив про аналогічні санкції.

Південна Корея приєдналася до багатонаціональних санкцій проти Росії, включно з експортним контролем і вилученням Москви з глобальної платіжної системи SWIFT. У звʼязку з цим Південна Корея вирішила зупинити операції з сімома великими російськими банками та фактично заборонити інвестиції в російські державні облігації.