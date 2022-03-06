Блінкен: США та їхні союзники в Європі розглядають можливість відмови від російської нафти – CNN

Сполучені Штати розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив державний секретар Сполучених Штатів. Про це він повідомив у коментарі CNN, повідомляє канал 6 березня.

За його словами, Вашингтон разом із союзниками в Європі вивчають таку можливість.

«Коли йдеться про нафту, російську нафту – я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему, і ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки», – сказав Блінкен в інтерв’ю ведучому каналу Джейку Тапперу.

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Блінкен також зазначив, що США мають «дуже надійні» повідомлення того, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільне населення в Україні, що є воєнним злочином.

Голова МЗС Дмитро Кулеба 4 березня повідомив, що закликав Євросоюз запровадити санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.