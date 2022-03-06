У Visa та Mastercard «лишилися лазівки» для роботи в Росії – Кулеба

Попри рішення платіжних систем Visa та Mastercard припинити роботу в Росії, для продовження їхніх операцій у цій країні лишилися шпарини, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вимушений сказати, що деякі лазівки для роботи все-таки залишилися, тому потрібно комусь взаємодіяти, а комусь тиснути на Visa та Mastercard, аби вони повністю перервали будь-які бізнес-зв’язки з російським ринком», – сказав міністр під час телемарафону 6 березня.

Він вказав на те, що деякі держави та компанії намагаються продовжувати бізнес із Росією або допомагати їй обходити санкції.

«Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, наших страждань, і ми протягом дня будемо виходити з назвами конкретних компаній про те, що вони роблять і як за наш рахунок намагаються заробляти гроші з Росії. Ви побачите в цьому списку деякі країни й компанії, які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда», – констатував голова МЗС.

За даними Кулеби, наразі про вихід із Росії заявили 113 брендів, загалом 213 компаній повністю чи частково припинили роботу з російськими партнерами. Він зазначив, що всередині Росії вже наростають антивоєнні санкції, проте наразі їх недостатньо. Відтак Україна очікуватиме наступного раунду «болючих санкцій» проти Росії наступного тижня.

Міністр розповів, що провів із цього приводу низку телефонних розмов, у тому числі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

«Ми вдячні за ті санкції, які застосовані, вони дійсно є безпрецедентними, дійсно вже завдали безпрецедентної шкоди російській економіці і російським елітам. Але війна продовжується, а значить, станом на зараз ці санкції є напів заходами. І, якщо Захід залишиться на цьому рівні застосованих санкцій, то в нас буде трагічна ситуація, коли через половинчасті заходи будуть продовжувати страждати і гинути українські громадяни і руйнуватися українські міста», – сказав Кулеба.

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Напередодні платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили, що припиняють операції на території Росії.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».