В Україні через обстріли виведено з ладу 34 лікарні − МОЗ

Через воєнні дії на території України упродовж 11 днів виведено з ладу 34 лікарні, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону.
«На сьогодні ворог вивів із ладу 34 лікарні на території нашої країни: у деяких зруйновано будівлі, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати», − сказав він.
Міністр підкреслив, що це є черговим порушенням Женевської конвенції, оскільки медичні працівники та заклади охорони здоров’я не можуть бути втягнуті у воєнні конфлікти.
«Окупанти цим нехтують, свідомо порушують ці норми конвенцій і ще раз показують, що це – не армія, а терористи», − підкреслив Ляшко.
За словами міністра, ВООЗ вже розмістила на своєму сайті перші порушення Женевської конвенції, де зафіксовано атаки на лікарні, і це все буде передано до міжнародних судів і матиме відповідні наслідки.
3 березня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня було зафіксовано 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. Однак УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі.
За даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, з початку вторгнення Росії в Україні загинули 38 дітей та ще 71 постраждала, в тому числі – і через неможливість отримати медичну допомогу.
Російське військове вторгнення в Україну почалося 24 лютого з ракетних обстрілів та бомбардувань аеродромів та об’єктів військової інфраструктури. Однак пізніше російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.
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