Переселенці в прихистку, «коктейлі Молотова» напоготові: Львів став тилом у найважчі часи війни

ЛЬВІВ – Місто Львів, що розташоване на заході України, на цей момент не зазнавало збройних ударів від початку нового вторгнення Росії на українські терени. Оскільки агресія загарбника спрямована на всю територію держави, місто готується й набудовує військову потугу, надає прихисток переселенцям і біженцям зі східної частини України, а туди, натомість, скеровує зброю.

Просторий новостворений фітнес-центр на останньому поверсі елітного бізнес-центру львів’яни переобладнали під притулок для сімей, що покинули свої домівки на сході України, де ворог пустошить і знищує все, вдаючись до значної сили.

«Більшість втікачів, переважно з Києва та напівзруйнованого Харкова, який є другим за розміром містом України, залишаються у західних містах тимчасово, бо їхня кінцева мета – дістатись до сусідніх країн Європейського союзу», – сказала Радіо Свобода власниця залу Лілія Юнько.

«Однак я помітила, що дехто залишається тут ще з першого дня функціонування спортзалу як прихистку, тобто з другого дня вторгнення Росії», – додала вона.

Близько 60 людей без даху над головою 3 березня знайшли собі прихисток в цьому притулку, де їх нагодували й забезпечили засобами особистої гігієни, доступом до інтернету, а дітей та підлітків розвагами та іграшками.

Місто-мільйонник Львів розташоване на відстані 70 кілометрів від країни-члена НАТО Польщі, що можливо, наразі й зберігає місто від масштабного нападу Росії. Однак влада й мешканці Львова розвивають військову потугу задля захисту від атаки Росії, що зазіхнула на країну.

Війна не видається львів’янам чимось далеким та примарним. У перший же день вторгнення Росія випустила ракети великої дальності по військових об’єктах поблизу летовища міста. У Львові запровадили комендантську годину та заборонили продаж алкоголю, а люди так само за звуком сирени, що сповіщає про повітряну тривогу, ховаються в бомбосховищах.

Крім того, Львів є потенційною мішенню. Після розмови з Володимиром Путіним 3 березня президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що очільник Росії має намір захопити всю Україну.

Однак, зважаючи на відносну безпеку міста, поки Росія здійснює агресивні дії на сході, Львів став прихистком для «тисяч мешканців з інших частин України». Про що інформувала Львівська державна адміністрація.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграмі про готовність міста робити все необхідне, щоб надати прихисток «жінкам, дітям та людям похилого віку».

«Ми закликаємо військовозобов’язаних, які супроводжують свої сім’ї, повернутися до своїх населених пунктів й стати на захист своєї землі», – додав він. Невдовзі після початку нового вторгнення Росії, президент України Володимир Зеленський видав наказ про загальну мобілізацію чоловіків віком до 60 років.

Крім спортзалу, напрямок своєї діяльності змінила й пивоварня Театр пива «Правда». Тепер цей заклад виготовляє «коктейлі Молотова» для підпалу ворожої техніки й не тільки її.

Пивоварні й паби, що зазвичай частують туристів напоями, перестали продавати алкоголь ще 28 лютого, за день до офіційної заборони.

«Ми вжили ці заходи, бо люди мають бути тверезими й при ясному розумі, а вживання алкоголю цьому ніяк не сприяє», – каже власник Театру пива «Правда» Тарас Маселко.

Частина з 2000 приготованих пивоварнею «коктейлів Молотова» знадобилась 1 березня в місцях сутичок. За словами Маселка, решта була відправлена до баз територіальної оборони, які утворили місцеві жителі для захисту від загрози вторгнення Росії.

Інші підприємства у Львові також підлаштовуються під потреби війни.

Компанія Марії Бардин Honey House зазвичай виготовляє шоколадки та цукерки, але нині, за допомоги волонтерів, там здійснюється вироблення енергетичних батончиків для військових.

«Боже, люди, ви неймовірні, – написала Марія на своїх сторінці у твітері, дякуючи волонтерам і спонсорам, що надали кошти на обладнання та інгредієнти.

Загалом, львів’яни стають до боротьби з Росією кожен «у своїй парафії». Наприклад, IT-фахівець Микола доєднався до спільноти, яка спрямовує розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDoS) на вебсайти російських державних установ і державних компаній, таких як «Сбербанк».

Прізвище Миколи залишиться таємницею у зв’язку з напрямком його діяльності.

Через острах, що Росія просунеться далі на Захід, Микола відправив свою вагітну дружину з двома малолітніми синами до родичів у Словаччину. «Все може статись», – так він прокоментував можливі наступні дії Росії.

Крім того, Микола залучений у допомогу українським переселенцям. Він долучився до інтернет-мережі пошуку місця проживання для втікачів, а сам надає тимчасовий прихисток тим, для кого Львів є транзитною точкою перед виїздом до країн Заходу.

У вестибюль бізнес-центру, де розташований спортзал-притулок, мешканці сусідніх будинків принесли дитячі візочки, підгузки та інші найрізноманітніші речі.

Як повідомляє власниця спортивного залу Лілія Юнько, частину цих речей видають переселенцям у Львові, решту ж везуть до віддалених міст, на кшталт Одеси, що розташована на відстані понад 600 кілометрів на південний схід від Львова.

«Вчора ми завантажили 20-тонну вантажівку, яка прямує на Одесу», – каже Лілія Юнько.