Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців – ООН

Країни, які приймають українських біженців, за даними УВКБ ООН

Cтаном на четвер, 3 лютого, понад 1,2 мільйона біженців залишили Україну. Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN.

Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 лютого, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.

Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.

УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG