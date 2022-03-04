«Це диво, що хтось із нас вибрався» – журналісти Sky News зазнали поранень через обстріл під Києвом (відео)

Знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня, коли журналісти дісталися Великої Британії.

Як ідеться в матеріалі Sky News, знімальна група, яка складалася з пʼяти людей, планувала зняти репортаж про ситуації в місті Буча Київської області, де була розбита колона російської техніки. Дорога довжиною менш як 30 кілометрів забрала кілька годин, але на останньому українському блокпосту журналістам сказали, що далі рухатися небезпечно. Група вирішила повертатися до Києва, але на цьому шляху журналісти потрапили під обстріл.

Оператор Річі Моклер, попри небезпеку для життя, зміг зафіксувати обставини. Кореспондент Стюарт Ремзі і оператор Річі Моклер зазнали поранень.

«Це диво, що хтось із нас вибрався, не кажучи вже про всіх пʼятьох», – цитує Ремзі слова свого оператора.

Кореспондентам Радіо Свобода вдалося поспілкувалися з жителями Бучі невдовзі після завершення боїв.

Росія заперечує, що веде широкомасштабну війну в Україні. У Кремлі називають це «спецоперацією», наміри окупації України заперечують, а широкомасштабне вторгнення, нанесення ракетних ударів, обстріли міст пояснюють бажанням провести «демілітаризацію» та «денацифікацію» України.