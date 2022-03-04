Тисячі людей слухали звернення Зеленського на Вацлавській площі у Празі

Тисячі людей прийшли увечері 4 березня на Вацлавську площу столиці Чехії, щоб висловити підтримку Україні у протидії широкомасштабному вторгненню Росії. До них через телеміст звернувся президент України Володимир Зеленський.
Як передає видання Denik.cz, люди заполонили усю площу, вигукували гасла із засудженням дій Росії, скандували «Путін –Гітлер» та «Слава Україні».
Через телеміст до учасників багатотисячної акції звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав громадян усіх країн Європи підтримати Україну і допомогти зупинити російську агресію.
Адже, «якщо впаде Україна, то впаде і вся Європа», наголосив Зеленський.
«Якщо ми переможемо, і я впевнений, що ми переможемо, то це буде перемога всього демократичного світу, це буде перемога свободи, перемога світла над темрявою, свободи над рабством», – сказав президент України Зеленський.
Учасники акції підтримали ці слова гучними оплесками і вигуками.
Володимир Зеленський подякував усім учасникам акції у Празі, а також усім людям, які виходять на акції підтримки України у містах Європи.
«Ви всі сьогодні українці, і я дякую вам за це», – сказав президент України, перефразувавши у такий спосіб слова президента США Джона Кеннеді із його промови, виголошеної під час візиту у 1963 році до Берліна.
Президент України закликав людей по усьому світу виходити на акції підтримки України і засуджувати широкомасштабну агресію Росії проти суверенної європейської країни.
- Росія, починаючи із весни 2021 року, поступово нарощувала концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону та на території Білорусі. Ударне угруповання сягнуло щонайменше 150 тисяч.
- Розвідки США та Великої Британії попереджали, що президент Росії Володимир Путін має намір розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну та атакувати Київ, щоб змістити законно обрану владу.
- 24 лютого на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму.
- Російська армія обстріляла із артилерії українські прикордонні застави. Одночасно були завдані удари, зокрема із повітря, по понад 40 об'єктах військової інфраструктури в майже у всіх регіонах країни.
- Після цього розпочався рух танкових колон та живої сили вглиб території України.
- Володимир Путін це назвав «спецоперацією на Донбасі», а метою оголосив – «демілітаризацію і денацифікацію України».
- Збройні сили України, Національна гвардія та загони територіальної оборони розпочали чинити запеклий опір.
- В Україні був оголошений воєнний стан і загальна мобілізація.
- Військові України вели чи продовжують вести важкі бої на підступах до низки міст. У більшості випадків російські військові зазнали серйозних втрат, коли намагалися прориватися до Харкова, Маріуполя, Херсону, Чернігова, Києва.
- «Українці на своїй землі і нікому її не віддадуть», – заявив президент Володимир Зеленський.
- Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії, зокрема проти Путіна, через напад на Україну.
- Україна направила позов проти Росії в Гаагу.
- 3 березня Володимир Путін сказав, що має намір завоювати всю Україну
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