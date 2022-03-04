Тисячі людей слухали звернення Зеленського на Вацлавській площі у Празі

Тисячі людей прийшли увечері 4 березня на Вацлавську площу столиці Чехії, щоб висловити підтримку Україні у протидії широкомасштабному вторгненню Росії. До них через телеміст звернувся президент України Володимир Зеленський.

Як передає видання Denik.cz, люди заполонили усю площу, вигукували гасла із засудженням дій Росії, скандували «Путін –Гітлер» та «Слава Україні».

Через телеміст до учасників багатотисячної акції звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав громадян усіх країн Європи підтримати Україну і допомогти зупинити російську агресію.

Адже, «якщо впаде Україна, то впаде і вся Європа», наголосив Зеленський.

«Якщо ми переможемо, і я впевнений, що ми переможемо, то це буде перемога всього демократичного світу, це буде перемога свободи, перемога світла над темрявою, свободи над рабством», – сказав президент України Зеленський.

Учасники акції підтримали ці слова гучними оплесками і вигуками.

Володимир Зеленський подякував усім учасникам акції у Празі, а також усім людям, які виходять на акції підтримки України у містах Європи.

«Ви всі сьогодні українці, і я дякую вам за це», – сказав президент України, перефразувавши у такий спосіб слова президента США Джона Кеннеді із його промови, виголошеної під час візиту у 1963 році до Берліна.

Президент України закликав людей по усьому світу виходити на акції підтримки України і засуджувати широкомасштабну агресію Росії проти суверенної європейської країни.