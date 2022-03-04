ОП: Україна продовжить працювати над тим, щоб Захід закрив небо – після відмови НАТО

Українська держава продовжуватиме працювати над тим, щоб міжнародні партнери ухвалили «важливе рішення» про закриття неба над Україною для польотів російської авіації, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу у Львові.
За його словами, Україна сьогодні платить найбільшу ціну, яку може заплатити – життям своїх дітей.
«Якщо це не достатній мотив для людей, які сидять і дивляться в реальному часі, як іде війна, це вибір їхніх сердець. Думаю, що до вечора сьогодні чи зранку мають вирішити питання закритого неба, бо ввечері будуть бомбардувати великі міста і діти спатимуть у підвалах, чутимуть сирени. Але Україна заплатить дуже велику ціну за те, що свобода має бути свободою», – сказав він.
«Щоб не було ударних ракет і крилатої авіації у них, якщо ми вирішимо питання закритого неба протягом одного-двох днів, то побачимо, як суттєво зміниться не тільки позиція переговорів і взагалі ситуація, що відбувається в країні. Панічних настроїв не буде, бо люди розумітимуть, що зверху не впаде. Тому що сухопутні операції, які проводить Росія достатньо прогнозовані», ‒ заявив Михайло Подоляк.
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 березня в Брюсселі заявив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що його літаки не повинні літати в повітряному просторі України, а війська НАТО не повинні бути присутніми в Україні під час війни з Росією, незважаючи на прохання Києва встановити заборонену для польотів зону над країною.
Столтенберґ визнав, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого, і найближчі дні, «ймовірно, будуть гіршими».
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив Радіо Свобода, що ключовою темою, яку він має намір порушувати на зустрічі з членами НАТО 4 березня, буде питання безпольотної зони над Україною.
3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.
Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.
Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.
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