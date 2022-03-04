Кулеба розповів, які ще санкції проти Росії потрібні Україні від Заходу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які ще санкції Євросоюз повинен запровадити проти Росії, аби закрити прогалини в санкційному законодавстві та остаточно «добити» російську економіку.

Як завив міністр у телемарафоні 4 березня, про ці заходи він розповів на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, у якому брав участь дистанційно.

«Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в західних країнах», – перерахував Кулеба.

На думку дипломата, люди, які ухвалювали рішення про агресію або підтримували його, можуть відпочивати в Білорусі, де «чисте повітря».

Міністр додав, що є «серйозний інструментарій санкцій», про який він говорив на засіданні Ради міністрів. Що саме цей інструментарій передбачає, Кулеба поки не розголошує.

Голова МЗС знову розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною, назвавши його «слабкістю і нерішучістю».

«Ми все одно залишаємося сильними і продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з партнерами, щоб отримати літаки, засоби ППО. Це країни-члени НАТО, але це не є Альянс як цілісна структура. Війна – це завжди час, коли маски скидаються, коли кожен проявляє свою сутність. На жаль, ми побачили, що НАТО не зовсім таке, як український народ про нього думав», – зазначив він.

Читайте також: «Прийде момент, коли ви будете готові надати нам будь-що, аби завадити Путіну» – Кулеба на зустрічі НАТО

Кулеба висовив думку, що Києву не варто оприлюднювати, які саме країни надають йому зброю, аби не робити їх мішенню російських таємних агентів. Він додав, що МЗС працює разом із Міністерством оборони та Міністерством інфраструктури для побудови надійних маршрутів постачання військової допомоги для українських військових.

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.