Представники країн G7 обіцяють продовжувати запроваджувати санкції проти Росії

Представники країн «Групи семи» повторили свою готовність продовжувати санкційну політику проти Росії через агресію щодо України. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів, а також зовнішньополітичного представника Євросоюзу.

«Грубе порушення Росією засадничих принципів міжнародного миру та безпеки та міжнародного права не залишилося без відповіді. Ми запровадили кілька раундів далекосяжних економічних та фінансових санкцій. Ми продовжимо запроваджувати подальші суворі санкції у відповідь на російську агресію за підтримки режиму Лукашенка в Білорусі», – заявляють дипломати.

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Міністри закликають Росію «негайно зупинити» атаку на Україну і відвести російські війська. Вони вказують на те, що дії президента Володимира Путіна ізолювали його країну від світу.

«Ми хотіли б дати російському та білоруському народам зрозуміти, що суворі санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі, є наслідком чіткої реакції на неспровоковану та невиправдану війну президента Путіна проти України. президент Путін, його уряд і прихильники, а також режим Лукашенка нестимуть повну відповідальність за економічні та соціальні наслідки цих санкцій», – пообіцяли представники країн G7.

Країни «Групи семи» також закликали надати гуманітарним агентствам України та ООН, а також медикам та неурядовим працівникам доступ по всій території України в її міжнародно визнаних кордонах.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України». Росія також не визнає, що обстрілює цивільні об’єкти.