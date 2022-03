Російська «Нова газета» видалить усі матеріали про війну РФ з Україною із сайту та із соціальних мереж, побоюючись кримінального переслідування журналістів через військову цензуру в цій країні. Про це йдеться у заяві редакції.

«Ми не маємо права ризикувати свободою наших товаришів. Але ми не можемо ігнорувати і вашу позицію, наших читачів, які однозначно висловилися за продовження роботи за умов військової цензури», – йдеться у тексті. Раніше спонсори видання проголосували за виконання умов російської держави щодо висвітлення війни на території України, інформує Російська служба Радіо Свобода.

Влада Росії вимагає від ЗМІ висвітлювати бойові дії лише через офіційні джерела. Наприклад, в повідомленнях «Роскомнагляду», спрямованих до редакції Російської служби Радіо Свобода, йшлося про те, що війну в Україні не можна називати війною – бо Міністерство оборони не підтверджує, що Росія з кимось воює.

Через ці правила були заблоковані в Росії або припинили роботу Російська служба Радіо Свобода та регіональні проєкти радіостанції, телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», телеканал «Дождь», радіостанція «Ехо Москви», видання Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.інфоi, DW, у Свердловській області були вилучені тиражі газет «Вечірній Краснотур’їнськ», «Глобус», «Вечірній Карпінськ», «ПроСєвероуральськ.RU» та «Новий Качканар», а також низка українських видань.

Російський парламент у п’ятницю ухвалив законопроєкт про кримінальну відповідальність за поширення так званих «фейків» про діяльність російської армії, що передбачає реальні терміни позбавлення волі. Видання The Bell у понеділок відмовилося від висвітлення так званої «спеціальної військової операції» російських військ в Україні. У повідомленні від редакції йдеться про те, що «після ухвалення поправок до КК про кримінальну відповідальність за поширення фейків про дії російських збройних сил персональні ризики для журналістів перейшли на новий рівень».

За публічне поширення нібито «фейків» про військових Росії у цій державі передбачене максимальне покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

У 2021 році, ще до запровадження де-факто військової цензури, Росія була на 150-му (зі 180) місці у щорічному Всесвітньому рейтингу свободи преси, який складається міжнародною правозахисною організацією «Репортери без кордонів».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».