Геращенко повідомив про знищення на Чернігівщині «першого російського генерала-окупанта»

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив про знищення на території Чернігівської області «першого російського генерала-окупанта» від часу масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

«Або, панове генерали, доповідайте на гору, що вторгнення в Україну – це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно! Україна – це ваш Афганістан. Тільки 10 років до розвалу Росії чекати не доведеться! Укладемося за місяць!» – написав у фейсбуці Геращенко.

Про те, що заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії генерал-майор Андрій Суховецький був вбитий під час війни з Україною, повідомив у телеграмі, не назвавши джерела, кореспондент російської «Комсомольської правди» Олександр Коц.

Цю інформацію кореспонденту Російської служби Радіо Свобода підтвердили у Кіровському обласному відділенні Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братерство». Міністерство оборони Росії офіційно загибель його не підтверджувало.

47-річний Суховецький був призначений заступником командувача армії восени 2021 року. До цього він три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську. Він закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, Військову академію імені Фрунзе та Академію Генерального штабу.

Він двічі брав участь у «параді перемоги» на Червоній площі, був нагороджений двома орденами Мужності, орденом «За військові заслуги» та медаллю «За відвагу». Брав участь у бойових діях на Північному Кавказі, Абхазії, Сирії, був нагороджений за участь в анексії Росією Криму.

Він став найвищим російським військовим, про загибель якого під час війни з Україною стало відомо до 3 березня. Загалом, як заявило Міністерство оборони Росії увечері 2 березня, під час війни в Україні загинули 498 російських військових, поранені були 1597.

Генштаб України тим часом повідомляє, що втрати особового складу армії Росії від початку масштабного вторгнення на територію України (з 24 лютого до 4 березня) уже становлять близько 9166 осіб.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.

3 березня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше шість тисяч своїх військових.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».