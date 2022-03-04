«Переддефолтний рівень»: агенція S&P оцінила кредитний рейтинг Росії

Міжнародна рейтингова агенція S&P знизила довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з рівня ВВ+ до рівня CCC- та довгостроковий рейтинг у національній валюті з ВВВ- до CCC-, ідеться в повідомленні на сайті агентства 3 березня.

Рейтинги перебувають у списку CreditWatch (рейтинг на перегляді) з негативним прогнозом. Рівень CCC- означає, що російські папери «близькі до дефолту (або вже перебувають у дефолті) з невеликим шансом повернення коштів». Перед дефолтним рівнем D є ще два рівні – СС і С – але вони характеризуються так само, як і рівень CCC-.

За даними агенції, міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії майже наполовину, включно з депозитами в іноземній валюті та цінними паперами, зареєстрованими в США, ЄС та Японії, що послабило зовнішню ліквідність країни у період зростання попиту на іноземну валюту.

«Ми розуміємо з публічної інформації та повідомлень преси, що заходи з контролю за рухом капіталу спричиняють заборону на транскордонні фінансові потоки, включно з платежами з обслуговування боргу як приватного сектора, так і держави. Ми вважаємо, що це, швидше за все, обмежить здатність власників облігацій у національній та іноземній валюті – нерезидентів своєчасно отримувати відсотки та/або виплати основної суми боргу», – йдеться у повідомленні S&P.

Днем раніше, 2 березня, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до рівня «В» – «високо спекулятивні облігації». Раніше Росія мала рейтинг «ВВВ» – це «середній рівень надійності».