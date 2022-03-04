Російська омбудсмен просить МКЧХ допомогти в пошуку російських військовополонених в Україні

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ в Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військових, які потрапили в полон в Україні.

«Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера і глави місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти встановленню перебування та забезпечення їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включно з правом на медичну допомогу», – йдеться у повідомленні на сайті Москалькової.

Напередодні українська омбудсмен Людмила Денісова звернулася до матерів військовослужбовців Росії.

«Це ваші сини знищують наших дітей, наших мирних жителів. Це ваші діти стирають з лиця землі цілі міста. Понад 9 тисяч ваших дітей уже загинули за амбіції вашого лідера. Досить мовчки чекати. Виходьте і боріться за своїх синів. Закликаю міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля припинення військового нападу Російської Федерації на Україну та закриття неба над нашою країною», – написала Денісова у фейсбуці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».