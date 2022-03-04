Російська депутатка про втрати РФ: «із роти в сто людей живими залишилися четверо»

Член Ради федерації Росії Людмила Нарусова (мати Ксенії Собчак) на засіданні палати 4 березня навела дані про значні втрати серед російських солдатів-строковиків, з якими перед початком російського вторгнення в Україну, за її словами, були підписані контракти і яких згодом відправили до зони бойових дій.

«Вчора із зони бойових дій були виведені строковики. Їх змусили підписати контракт або за них підписували. У результаті з роти в сто людей живі залишилися четверо», – заявила Нарусова.

До цього вона поставила колегам питання, хто має визначати достовірність відомостей щодо російських військових в Україні. Вона також нагадала, що раніше порушувала питання законності участі в таких операціях солдатів-строковиків.

Як випливає зі слів Людмили Нарусової, наведені 4 березня відомості про втрати вона отримала від «військового відомства», куди звернулася разом із Віктором Бондарєвим, який очолює комітет Ради федерації РФ з оборони та безпеки.

Міністерство оборони Росії заперечує участь призовників у війні на території України.

4 березня Рада федерації услід за Держдумою РФ схвалила поправки до Кримінального кодексу про покарання за «поширення неправдивої інформації про дії російських військових, дискредитацію Збройних сил та заклики до антиросійських санкцій».

За публічне поширення нібито фейків про військових передбачено максимальне покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

Влада України після початку війни 24 лютого заявляла про значні втрати серед російських солдатів: понад дев’ять тисяч загиблими і пораненими.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.