Наслідки обстрілів та боїв у Бородянці, Київщина – фотогалерея

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці на Київщині були зруйновані житлові будинки. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.



Під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома, повідомила Радіо Свобода речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.



За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.



Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.



Кореспондент Радіо Свобода відзняв наслідки обстрілів та боїв у Бородянці.