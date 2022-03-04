Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці на Київщині були зруйновані житлові будинки. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.
Під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома, повідомила Радіо Свобода речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.
Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.
Кореспондент Радіо Свобода відзняв наслідки обстрілів та боїв у Бородянці.
Наслідки обстрілів та боїв у Бородянці, Київщина – фотогалерея
Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці на Київщині були зруйновані житлові будинки. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.
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