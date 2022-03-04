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Наслідки обстрілів та боїв у Бородянці, Київщина – фотогалерея

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці на Київщині були зруйновані житлові будинки. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома, повідомила Радіо Свобода речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.

Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Кореспондент Радіо Свобода відзняв наслідки обстрілів та боїв у Бородянці.

Під час&nbsp;вторгнення РФ&nbsp;ударами російської авіації у Бородянці на Київщині&nbsp;були зруйновані житлові будинки. Фото від 3 березня 2022 року
1 Під час вторгнення РФ ударами російської авіації у Бородянці на Київщині були зруйновані житлові будинки. Фото від 3 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
2 Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.&nbsp;Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
3 Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ. Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома.&nbsp;Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року &nbsp;
4 Під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома. Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
 
Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
5 Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Доступу до людей під завалами в Бородянці рятувальники наразі не мають. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна. Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
6 Доступу до людей під завалами в Бородянці рятувальники наразі не мають. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна. Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
7 Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
8 Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Коли містом після нальотів спробувала пройти техніка Росії, вона була розбита ЗСУ.&nbsp;Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
9 Коли містом після нальотів спробувала пройти техніка Росії, вона була розбита ЗСУ. Бородянка, Київська область, 3 березня 2022 року
Наслідки обстрілу в селищі міського типу Бородянка, Київської області. Фото від 2 березня 2022 року
10 Наслідки обстрілу в селищі міського типу Бородянка, Київської області. Фото від 2 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
11 Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
12 Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
13 Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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