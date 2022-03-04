В ООН назвали втрати серед цивільних в Україні за час нападу РФ

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що з 4:00 24 лютого до півночі 3 березня зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні.

«331 загиблий (71 чоловік, 40 жінок, 7 хлопчиків і 3 дівчинкик, а також 9 дітей і 201 дорослий, стать яких невідома) і 675 поранених (51 чоловік, 40 жінок, 9 дівчаток і 2 хлопчики, а також 20 дітей і 553 дорослих, стать яких невідома)», – йдеться в даних, які УВКПЛ ООН наводить 4 березня.

Там наголосили, що більшість втрат серед цивільних людей були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.

«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це відноситься, наприклад, до Волновахи (розташована в частині Донецької області, яка контролюється урядом), де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні сайт президента з посиланням на уповноважену з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ю Герасимчук повідомив, що за вісім днів російської війни проти України загинули 28 дітей, 64 зазнали поранень.

«Зруйновані пологові будинки, дитячі садки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, які постраждали від обстрілів і в блокаді, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують невідкладної допомоги», – сказала Герасимчук.

У свою чергу, координатор гуманітарних коридорів Офісу президента Тетяна Ломакіна зазначила, що діти, жінки і літні люди в низці населених пунктів не отримують належної медичної допомоги.

«Діти народжуються у підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звуки вибухів», – сказала вона.

Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) терміново розпочати організацію гуманітарних коридорів.

У ДСНС України вранці 2 березня заявляли, що внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних.