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Маріуполь зараз: жорсткі обстріли, місто тримається п'яту добу (відео)

Маріуполь зараз: жорсткі обстріли, місто тримається п'яту добу (відео)
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Маріуполь зараз: жорсткі обстріли, місто тримається п'яту добу (відео)

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Ситуація у Маруіполі зараз: місто п'ятий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури російськими військами. У Маріуполі сьогодні розбиті дороги, розтрощені будинки, відсутність світла, тепла і електроенергії. Місто на межі гуманітарної катастрофи — закінчуються продукти.

За словами мера Маріуполя, обстрілюють навіть лікарні, де перебувають більше 300 поранених цивільних осіб. Ексклюзивне відео з Маріуполя отримали кореспонденти Радіо Свобода.

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