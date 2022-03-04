Ситуація у Маруіполі зараз: місто п'ятий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури російськими військами. У Маріуполі сьогодні розбиті дороги, розтрощені будинки, відсутність світла, тепла і електроенергії. Місто на межі гуманітарної катастрофи — закінчуються продукти.