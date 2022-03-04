За словами мера Маріуполя, обстрілюють навіть лікарні, де перебувають більше 300 поранених цивільних осіб. Ексклюзивне відео з Маріуполя отримали кореспонденти Радіо Свобода.
Маріуполь зараз: жорсткі обстріли, місто тримається п'яту добу (відео)
Ситуація у Маруіполі зараз: місто п'ятий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури російськими військами. У Маріуполі сьогодні розбиті дороги, розтрощені будинки, відсутність світла, тепла і електроенергії. Місто на межі гуманітарної катастрофи — закінчуються продукти.
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