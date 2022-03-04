У Миколаєві «вибили» російські війська з міста – Кім

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що станом на 17:30 4 березня у Миколаєві українські військові «вибили» російські війська з міста.



«Аеропорт Кульбакино відбили. Орків більше немає, – написав Кім у телеграмі. – По місту ми їх вибили. Бій триває на околицях».

Міністерство оборони України опублікувало відео українських захисників з аеропорту:

О 17:50 Кім написав: «Миколаїв.17:50, 4 березня. Йдуть у контрнаступ на аеродром! Кульбакине особливо не виходимо на вулицю».

Вчора на Миколаївщині знищили 245 одиниць військової техніки і «дуже багато особового складу» Росії, повідомив Кім.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».