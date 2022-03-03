На Миколаївщині знищили 245 одиниць військової техніки і «дуже багато особового складу» Росії – Кім

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віктор Кім у відеозверненні прозвітував про ситуацію на півдні України протягом дня.

Кім згадав про аеродром у Куйбишевому (попередня назва селища Вітрове, Херсонська область), де протягом двох днів, за його словами, знищувалася російська база.

«Ми знищили близько 30 гелікоптерів і дуже багато особистого складу. 20 вертольотів – ударна група, схоже, була 50 – злетіли, не встигли його дістати, але тим не менш. Багато бензовозів, багато БТРів, це завдяки нашим друзям із сусідньої (Херсонської – ред.) області, які підсвічували ці об’єкти. Це основна маса знищеної техніки за ці два дні прямо на аеродромі і на базі, яка була поруч», – розповів він.

Читайте також: У Міноборони України розповіли, де війська Росії перейшли до оборонних дій

Кім підтвердив, що в ході обстрілів були пошкоджені житлові будинки, але стверджує, що ніхто з цивільних не постраждав.

«Дійсно, ми потрапили в двори, там немає жертв, там живе мама мого товариша. Вона все оказала, що дійсно, залетіли снаряди, пошкодили газ. Але при цьому жертв немає і слава Богу», – прокоментував він.

За словами голови ОДА, частину російських військових вистежують місцеві мисливці.

«Після артпідготовки всі думають, що зараз буде атака, всі тікають, і тут мисливці у посадках. Завтра будемо розуміти, що відбувається. Найцікавіше – доки ранку дочекаєшся, половина техніки вже схована десь в ангарах, комусь на посівну, комусь іще куди. Словом, не пропадемо», – пожартував він.

Читайте також: Російська техніка рухається до Запорізької атомної електростанції – міський голова Енергодара

Кім додав, що йому відомо, де росіяни розбили табір для поранених, і українська сторона запропонувала їм допомогу:

«Не стали туди бити, пропонували допомогу, відмовляються. Навіть не знаю, як повестися в цій ситуації, завтра буду думати».

Генштаб Збройних сил України 2 березня повідомив про знешкодження російського десанту, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб. Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія втратила у війні проти України щонайменше 6000 своїх військових. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених. Однак у Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.