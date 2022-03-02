У Генштабі заявляють про знешкодження російського десанту, який намагався висадитися поблизу Миколаєва

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє 2 березня про знешкодження російського десанту, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Інших подробиць у відомстві не навели.

Тим часом Офіс генерального прокурора України повідомив у телеграмі, що впродовж 1 та 2 березня в Україні співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони затримали у Баштанському районі Миколаївської області 28 військовослужбовців Росії.

«Усі вони брали участь у бойових діях проти Збройних сил України 1 березня 2022 року у місті Баштанка Миколаївської області. За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України). Військових затримали в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Наразі їм готують повідомлення про підозру, додали в ОГП.

Вранці 2 березня Сухопутні війська України повідомляли, що російські війська «після перегрупування продовжують пересування у напрямку Херсона та Миколаєва».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому тоді він не уточнив точного їх числа.