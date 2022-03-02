Макарів Київської області звільнено, українські військові там закріпилися – Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що селище міського типу Макарів Київської області контролюють українські військові.

«14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там», – повідомив Залужний у фейсбуці.

27 лютого з’явились повідомлення про появу російської техніки у смт Макарів на Київщині, в тому числі танків, і їх спробу потрапити через цей населений пункт до Києва. Військові казали про рух колони і що «для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок».

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Поліссі російські військові продовжили просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» післязвернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати новісанкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

28 лютого в Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

В ОП назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів». «Найближчим часом» має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін, додали в ОП.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед переговорами заявили, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Голова російської делегації Володимир Мединський казав, що розраховує досягти домовленості «якнайшвидше». При цьому російські вимоги не називалися.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.