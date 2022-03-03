Щодо померлих військових то, оскільки Росія ще до 2 березня не визнавала свої втрати, то можливості забрати тіла поки що немає.



В СБУ назвали середній вік російських військовополонених. Згідно із захопленими документами, у більшості з тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося й 22-х, 23-х років. 1 березня на Сумщині відбувся обмін військовополоненими, де обміняли 5-х учасників тероборони на одного російського офіцера військової поліції. 2 березня влада України ухвалила рішення видавати російських полонених їхнім матерям, але за умови, якщо ті самі приїдуть за ними в Україну. Про це, зокрема, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. Також опубліковані телефони та електронна адреса, за якими російські матері можуть зв'язатися з владою України щодо своїх синів, на офіційних ресурсах Служби безпеки України та Міністрества внутрішніх справ.



Послухайте коментар із цього приводу відповідального секретаря Союзу Комітетів солдатських матерів Росії, Валентини Мельникової.